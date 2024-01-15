Трагедія для Кремля: що означає для РФ втрата літака А-50 і чим він такий важливий

У повітряному парку Росії налічується 9 таких бортів

Увечері в неділю, 14 січня, над Азовським морем, ймовірно, було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Він є "очима" на Повітряно-космічних силах Міноборони РФ.

Українцям же А-50 знайомий через тривоги та небезпеки. "Телеграф" вирішив зібрати про нього інформацію та розповісти, чому він такий цінний для РФ.

Так, літак А-50 використовується для визначення та розпізнавання повітряних об’єктів, визначення координат, наведення винищувачів та коригування літаків на фронті. У повітряному парку Росії налічується 9 таких бортів. Оцінюють один такий літак приблизно $330 млн.

Характеристики А-50:

· Максимальна швидкість – 810 км/год;

· Крейсерська швидкість — 750 км/год;

· Крейсерська стеля – 10000 метрів (10 км);

· Тривалість патрулювання в повітрі без дозаправки на відстані 10000 км від аеродрому зльоту — 4 години;

· Максимальна дальність польоту без дозаправки у повітрі – 7500 км;

· Максимальна злітна маса – 190000 кг;

· Може одночасно супроводжувати до 50-60 цілей;

· Кількість винищувачів, що одночасно приводяться — 10-12 шт;

· Для польоту потрібні 5 осіб, ще на борту – 10 операторів розладнання;

· Згідно з даними видання "Мілітарний", А-50 може виявити смолоскипи балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів. РЛС знаходить літаки та крилаті ракети на відстані до 700 км, установки ППО, балістичні ракети – до 400 км, бронетехніка – до 450 км.

Під час базування одного з А-50 у Білорусі, у лютому 2023 року дрони підірвали "провісника війни" на аеродромі в Мачулищах. Літак отримав ушкодження.

Нагадаємо, що повідомлення про падіння російського розвідувального літака А-50 і про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М з’явилися в ніч проти 15 січня. Причини достовірно невідомі. Вранці у понеділок цю інформацію приватно підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Згідно з його публікацією, можна подумати, що ЗСУ збили літак. При цьому інших офіційних заяв як з боку України, так і з боку РФ наразі немає.

Загалом, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 329 літаків та 324 вертольоти.

Українські військові систематично завдають окупаційним військам втрати у техніці та живій силі.

Раніше "Телеграф" озвучив одну з версій того, що сталося в літаках РФ. Щонайменше, один із бортів могли підвести сили протиповітряної оборони окупантів.