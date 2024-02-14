Від "Цезаря Кунікова" залишилася пляма: у ГУР з'ясували, що з екіпажем

Залишилися одні уламки

Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення російського корабля "Цезар Куніков" свідчать, що від ворожого судна залишилося лише "уламки та масляниста пляма". За попередньою візуальною оцінкою опади корабля під час затоплення корабель був завантажений.

Запис аудіоперхопу опублікувало Головне управління розвідки України. Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали російські вертольоти Ка-52 та Мі-8. Ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26.

"Спостерігаю уламки та маслянисту пляму", — констатував російський пілот.

Як уточнили в ГУР, БДК "Цезар Куніков" протягом десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки (так званого "сліпа"). З неї окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою. Судячи з осідання корабля, він був завантажений — тобто знищено не лише саме судно, а й озброєння, яке росіяни приготували для вбивства українців на нашій же землі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів у коментарі "24 Каналу", що більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинули. Судно не підлягає відновленню.

"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля знаходився вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню", — сказав він.

Нагадаємо, рано-вранці 14 лютого жителі окупованого Криму почули потужні вибухи та побачили пожежу в морі. Згодом стало відомо, що це була операція Головного управління розвідки. Вона виявилася успішною та відправила на дно черговий "російський військовий корабель". Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков".

Як повідомляв "Телеграф", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував знищення "Цезаря Кунікова" цитатою президента РФ Володимира Путіна: "вона потонула". За словами спікера ВМС ЗСУ після знищення чергового судна РФ у Чорному морі, "в строю" залишаються лише п’ять одиниць із 13 кораблів Чорноморського флоту.