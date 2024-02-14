Міг везти бронетехніку та сотні десантників: що потрібно знати про потопленого "Цезаря Кунікова"

Судно брало участь у війні проти Грузії

У Чорному морі вранці 14 лютого затонув російський десантний великий корабель "Цезар Куніков". Судно підбили дронами ГУР Magura.

Нова операція ГУР МО України, як і багато інших, виявилася успішною. "Телеграф" вирішив нагадати, чим славилося судно російських окупантів, які його характеристики та в яких боях корабель брав участь.

Що відомо про судно?

"Цезар Куніков" (ВДК-64) — великий десантний корабель проекту 775 (775/II) Чорноморського флоту ВМФ СРСР, який нині перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії з базуванням на Севастополь. Бортовий номер — 158.

Корабель був побудований в Гданську (Польща) в 1984 році, а 30 вересня 1986 спущений на воду і вступив в дію. Спочатку мав найменування "ВДК-64", з 1991 року носить найменування "Цезар Куніков" — на честь радянського офіцера, командира десантного загону, який захопив плацдарм "Мала земля".

Судно є багатопалубним десантним кораблем океанської зони з напівбаком та розвиненою кормовою надбудовою. Його конструкція виконана за системою "Ro-Ro" — з танковою палубою, яка проходить по всій довжині корабля.

Основним призначенням судна є прийом із берега гусеничної, колісної та будь-якої військово-транспортної техніки та піхотних підрозділів техніки, а також транспортування їх морем. ВДК може використовуватися для постановок мінних загороджень, доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 миль та плавати у всіх незамерзаючих морях та океанах без обмежень. В даний час великий десантний корабель "Цезар Куніков" входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ та активно використовувався у навчаннях та бойовій підготовці флоту.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що корабель останнім часом використовувався більше як транспорт у логістичних ланцюжках російських військ.

"Дані кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках РВВ, але як десантний функціонал — це 12 од. бронетехніки техніки і не менше 340 осіб десанту. Тому питання, коли з ЦК трапилося те, що трапилося, він був завантажений і цікавий" чим, чи йшов порожняком? Але навіть якщо і йшов порожняком, це все одно — чудово!", — зазначив він .

Технічні характеристики ВДК-64

Водотоннажність: 4080 т

Розміри: довжина — 112,5 м

Ширина — 15 м

Опад — 3,7 м

Швидкість ходу максимальна: 18 вузлів (33 км/год)

Дальність плавання: 6100 миль (11 300 км) при 15 вузлах (28 км/год)

Силова установка: 2 дизелі, 2 гвинти, 19200 к.с.

Місткість: до 500 тонн техніки та вантажів, 225 десантників

Озброєння: 2×2 57-мм артустановки АК-725, 4×8 ПУ ПЗРК, 2×30 122 мм ПУ НУРС А-215 "Град-М"

Екіпаж: 87 осіб.

Чим відомий "Цезар Куніков"?

В 1999 корабель брав участь у перекиданні основної частини російського контингенту KFOR з російського порту Туапсе в грецький порт Салоніки.

У 2003 році брав участь у російсько-індійських маневрах "Індра — 2003".

У 2004, 2005 роках взяв участь у міжнародних навчаннях BLACKSEAFOR на Чорному морі.

26 березня 2007 року під час перевірки механізму артилерійської установки на борту корабля стався несанкціонований постріл. Снаряд калібру 57 мм полетів у напрямку селища Цукрова Головка у передмісті Севастополя та розірвався у повітрі. Постраждалих не було.

У 2008 році брав участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни у Грузії. 10 серпня 2008 року був флагманом групи російських кораблів (ВДК "Цезар Куніков", ВДК "Саратов", МРК "Міраж" та МПК "Суздалець"), яка прийняла морський бій із групою грузинських катерів.

У квітні 2010 року та серпні 2011 року брав участь в активації Чорноморської групи оперативної взаємодії "Блексифор".

У червні 2012 року виконав завдання походу до Середземного моря.

У липні 2013 року відбуксований до болгарського порту Варна для проходження ремонту на заводі "Флотський арсенал".

На початку грудня 2014 року повернувся до Севастополя.

У квітні 2015 року спільно з ВДК "Микола Фільченков" провів навчання з висадки морського десанту. А з 5 по 8 травня відвідав Стамбул, де представляв Росію на міжнародній виставці озброєнь IDEF-2015. У жовтні цього ж року ВДК "Цезар Куніков" направлений до Сирії з вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії.

У квітні 2016 року зайшов до Середземного моря. 10 квітня того ж року минув Босфор, прямуючи до Тартуса. Це шостий за рік рейс ВДК "Цезар Куніков" до Сирії.

У квітні 2019 року пройшов ремонт системи кермового управління на 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

У квітні 2022 року стало відомо, що командир ВДК "Цезар Куніков" капітан 3 рангу Олександр Чирва помер у результаті поранень, отриманих під час російського вторгнення в Україну. Сам же Цезар Куніков, на честь якого назвали корабель, загинув 14 лютого 1943 року, а судно потонуло того ж дня через 81 рік — 14 лютого 2024 року.