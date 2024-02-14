Мог везти бронетехнику и сотни десантников: что нужно знать о потопленном "Цезаре Куникове"

Судно принимало участие в войне против Грузии

В Черном море утром 14 февраля затонул российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Судно подбили дронами ГУР Magura.

Новая операция ГУР МО Украины, как и многие другие, оказалась успешной. "Телеграф" решил напомнить, чем славилось судно российских оккупантов, каковы его характеристики и в каких боях корабль принимал участие.

Что известно про судно?

"Цезарь Куников" (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ СССР, ныне состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России с базированием на Севастополь. Бортовой номер — 158.

Корабль был построен в Гданьске (Польша) в 1984 году, а 30 сентября 1986 года спущен на воду и вступил в строй. Первоначально имел наименование "БДК-64", с 1991 года носит наименование "Цезарь Куников" — в честь советского офицера, командира десантного отряда, захватившего плацдарм "Малая земля".

Судно является многопалубным десантным кораблем океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Его конструкция выполнена по системе "Ro-Ro" — с танковой палубой, которая проходит по всей длине корабля.

Основным предназначением судна является прием с берега гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники и пехотных подразделов техники, а также транспортирование их морем. БДК может использоваться для постановок минных заграждений, для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. Корабль способен перевезти груз весом 650 тонн на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений. В настоящее время большой десантный корабль "Цезарь Куников" входил в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ и активно использовался в учениях и боевой подготовке флота.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что корабль в последнее время использовался больше как транспорт, в логистических цепочках российских войск.

"Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал — это 12 ед бронетехники техники и не менее 340 чел десанта. Поэтому вопрос, когда с ЦК случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шёл порожняком? Но даже если и шёл порожняком, это всё-равно — прекрасно!", — отметил он.

Технические характеристики БДК-64

Водоизмещение: 4080 т

Размеры: длина — 112,5 м

Ширина — 15 м

Осадка — 3,7 м

Скорость хода максимальная: 18 узлов (33 км/ч)

Дальность плавания: 6100 миль (11 300 км) при 15 узлах (28 км/ч)

Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 19200 л.с.

Вместимость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников

Вооружение: 2×2 57-мм артустановки АК-725, 4×8 ПУ ПЗРК, 2×30 122 мм ПУ НУРС А-215 "Град-М"

Экипаж: 87 человек.

Чем знаменит "Цезарь Куников"?

В 1999 году корабль принимал участие в переброске основной части российского контингента KFOR из российского порта Туапсе в греческий порт Салоники.

В 2003 году участвовал в российско-индийских маневрах "Индра — 2003".

В 2004, 2005 годах принял участие в международных учениях BLACKSEAFOR на Черном море.

26 марта 2007 года при проверке механизма артиллерийской установки на борту корабля произошел несанкционированный выстрел. Снаряд калибра 57 мм полетел в направлении поселка Сахарная Головка в пригороде Севастополя и разорвался в воздухе. Пострадавших не было.

В 2008 году участвовал в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей (БДК "Цезарь Куников", БДК "Саратов", МРК "Мираж" и МПК "Суздалец"), принявшей морской бой с группой грузинских катеров.

В апреле 2010 года и августе 2011 года участвовал в активации Черноморской группы оперативного взаимодействия "Блэксифор".

В июне 2012 года выполнил задачи похода в Средиземное море.

В июле 2013 года отбуксирован в болгарский порт Варна для прохождения ремонта на заводе "Флотский арсенал".

В начале декабря 2014 года вернулся в Севастополь.

В апреле 2015 года совместно с БДК "Николай Фильченков" провёл учения по высадке морского десанта. А с 5 по 8 мая посетил Стамбул, где представлял Российскую Федерацию на международной выставке вооружений IDEF-2015. В октябре этого же года БДК "Цезарь Куников" направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии.

В апреле 2016 года зашел в Средиземное море. 10 апреля того же года миновал Босфор, направляясь в Тартус. Это шестой за год рейс БДК "Цезарь Куников" в Сирию.

В апреле 2019 года прошёл ремонт системы рулевого управления на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота.

В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК "Цезарь Куников" капитан 3 ранга Александр Чирва скончался в результате ранений, полученных во время российского вторжения на Украину. Сам же Цезарь Куников, в честь которого назвали корабль — погиб 14 февраля 1943 года, а судно утонуло в тот же день спустя 81 год — 14 февраля 2024 года.