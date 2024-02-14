Не лише валентинка від Буданова: у даті знищення "Цезаря Кунікова" знайшли ще один натяк

Це судно вже потрапляло під удар у Бердянську

Вранці в середу, 14 лютого, дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель "Цезар Куніков" у Криму, він затонув. Крім того, що ГУР зробили українцям подарунок до Дня святого Валентина, є ще один іронічний момент.

Справа в тому, що герой СРСР Цезар Куніков, ім’я якого носив підбитий корабель, помер рівно 81 рік тому. Він помер унаслідок поранення 14 лютого 1943 року.

У мережі зазначають, що кораблі ЧФ РФ скоро підбиватимуть в алфавітному порядку. Росіяни ж журяться, що їхній флот не компетентний і не в змозі відбивати удари.

Нагадаємо, рано-вранці 14 лютого жителі окупованого Криму почули потужні вибухи та пожежу в морі. Незабаром джерела "Телеграфа" в ГУР повідомили, що це була операція Головного управління розвідки. Вона виявилася успішною та відправила на дно черговий "російський військовий корабель". Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков". Наголошується, що у момент ураження він перебував у територіальних водах України біля Алупки.

"Цезар Куніков" (БДК-64) — це великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) Чорноморського флоту ВМФ СРСР, який нині перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Він базувався в окупованому Севастополі. У 2008 році корабель взяв участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни у Грузії. У березні 2022 року "Цезар Куніков" вже зазнавав атак у Бердянську.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно окупанти частинами підняли з дна моря в порту Феодосії великий десантний корабель (вДК) "Новочеркаськ", який затонув після удару. Хоча росіяни заявляли, що ремонтуватимуть судно, зараз воно є шматками металобрухту.