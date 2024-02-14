Не только валентинка от Буданова: в дате уничтожения "Цезаря Куникова" нашли еще один намек

Это судно уже попадало под удар в Бердянске

Утром в среду, 14 февраля, дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму, он затонул. Кроме того, что ГУР сделали украинцам подарок к Дню святого Валентина, есть и еще один ироничный момент.

Дело в том, что герой СССР Цезарь Куников, имя которого носил подбитый корабль, умер ровно 81 год назад. Он скончался в результате ранения 14 февраля 1943 года.

В сети отмечают, что корабли ЧФ РФ скоро будут топить в алфавитном порядке. Россияне же сокрушаются, что их флот не компетентен и не в состоянии отражать удары.

Напомним, рано утром 14 февраля жители оккупированного Крыма услышали мощные взрывы и пожар в море. Вскоре источники "Телеграфа" в ГУР, сообщили, что это была операция Главного управления разведки. Она оказалась успешной и отправила на дно очередной "русский военный корабль". Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников". Подчеркивается, что в момент поражения он находился в территориальных водах Украины возле Алупки.

"Цезарь Куников" (БДК-64) — это большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ СССР, ныне состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Он базировался в оккупированном Севастополе. В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. В марте 2022 года "Цезарь Куников" уже подвергался атаке в Бердянске.

Как сообщал "Телеграф", недавно оккупанты по частям подняли со дна моря в порту Феодосии затонувший после удара большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск". Хотя россияне заявляли, что будут ремонтировать судно, сейчас оно представляет собой куски металлолома.