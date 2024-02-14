Участвовал в войне против Грузии и уже был подбит в Бердянске: что известно о затопленном корабле "Цезарь Куников"

Он был построен еще в советское время

Утром в среду, 14 февраля, в Крыму прозвучали взрывы. Дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", он затонул.

Как сообщили источники "Телеграфа" в ГУР, это была операция Главного управления разведки. Она оказалась успешной и отправила на дно очередной "русский военный корабль". Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников". Подчеркивается, что в момент поражения он находился в территориальных водах Украины возле Алупки.

"Цезарь Куников" (БДК-64) — это большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ СССР, ныне состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Он базировался в оккупированном Севастополе, в составе 197-й бригады десантных кораблей 30-й дивизии.

БДК "Цезарь Куников" на репетиции Дня ВМФ РФ в июле 2019 года

В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей которые вступили в бой с группой грузинских катеров.

На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" имеет длину 112,5 м, а ширину − 15 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М". Экипаж корабля — 87 человек.

В марте 2022 года "Цезарь Куников" уже подвергался атаке в Бердянске: 12 мая он встал на ремонт в оккупированном Крыму. На левом борту корабля были видны повреждения: большие вмятины, серая краска местами отсутствовала, на ее месте – большие красные пятна, сообщали "Крым.Реалии".

Как сообщал "Телеграф", днем 13 февраля, в Джанкойском районе аннексированного полуострова Крым произошел мощный взрыв. В местных пабликах писали, что даже в соседнем Красногвардейском районе задрожали стекла.