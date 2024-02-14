Как уничтожили "Цезарь Куников": ГУР показало эпическое видео атаки на корабль

"Цезарь Куников" присоединился к своим собратьям на морском дне

В ГУР показали, как уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Российский корабль был поражен в результате успешной операции Вооруженных сил Украины и подразделений Главного управления разведки. Впоследствии информацию подтвердили в Генштабе.

Эпическое видео ГУР опубликовали на своей странице в YouTube. Корабль был уничтожен с помощью ударных морских дронов "Magura V5".

Видео уничтожения ИДК "Цезарь Куников"

Как отметили в Генштабе, в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки, временно оккупированный Крым. Интересный факт — Цезарь Куников, в честь которого и был назван десантный корабль, умер тоже 14 февраля, но в 1943 году.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем был назван корабль, 81 год назад", — отметили в ГУР.

Сообщается также о том, что реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.

"Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 ― один из новейших российских судов. Корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины", — рассказали в ГУР.

Напомним, первые взрывы очевидцы происшествия в Крыму фиксировали около семи утра по Киеву. Перед этим, российское Минобороны отчиталось о работе их ПВО, однако, очевидно, был нюанс.

Видео от очевидца событий

После того, как десантный корабль пошел ко дну, над местом инцидента было зафиксировано несколько вражеских вертолётов. Вместе с тем, российские Telegram-каналы заявляют что выживший экипаж. Однако в ГУР подчеркнули, что "поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела".

Напомним, российский корабль "Цезарь Куников" был уничтожен в акватории временно оккупированного Крыма в ночь на 14 февраля. Информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ.