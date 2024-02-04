"Шесть прямых попаданий": Буданов сказал, чем и как потопили российский ракетный катер "Ивановец"
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Удары были нанесены по корпусу корабля
Российский ракетный катер "Ивановец" был полностью потоплен в Черном море шестью морскими дронами MAGURA V5 украинского производства. Были прямые попадания в корпус.
Об этом в комментарии изданию TheWarZone рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, планированием и реализацией миссии занимались операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины "Группа 13".
"При уничтожении указанного корабля в его корпус было нанесено шесть прямых попаданий корабельных беспилотников. В результате повреждений корабль откатился назад и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", — сказал глава ГУР.
Украинский дрон MAGURA — что о нем известно
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – MAGURA) представляет собой многоцелевую систему, которая имеет возможности ведения наблюдения, разведки, противоминной борьбы, а также она осуществляет поисково-спасательные и боевые миссии.
Характеристики MAGURA V5:
- Длина: 5500 мм или 5,5 м;
- Ширина: 1500 мм или 1,5 м;
- Высота над ватерлинией: 500 мм;
- Крейсерская скорость: 22 узла (40,7 км/ч);
- Максимальная скорость: 42 узла (77,8 км/ч);
- Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
- Полезная нагрузка: 320 кг;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что катер "Ивановец" оказался на дне благодаря успешно проведенной спецоперации украинской разведки, которая состоялась в ночь на 1 февраля. Катер противника находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.