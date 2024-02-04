"Шість прямих попадань": Буданов сказав, чим і як потопили російський ракетний катер "Івановець"

Удари були завдані по корпусу корабля

Російський ракетний катер "Івановець" був повністю потоплений у Чорному морі шістьма морськими дронами MAGURA V5 українського виробництва. Були прямі влучення в корпус.

Про це в коментарі TheWarZone розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, плануванням та реалізацією місії займалися оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України "Група 13".

"При знищенні вказаного корабля до його корпусу було завдано шість прямих попадань корабельних безпілотників. Внаслідок пошкоджень корабель відкотився назад і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не мала успіху", — сказав глава ГУР.

Український дрон MAGURA — що про нього відомо

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – MAGURA) є багатоцільовою системою, яка має можливості ведення спостереження, розвідки, протимінної боротьби, а також здійснює пошуково-рятувальні та бойові місії.

Характеристики MAGURA V5:

Довжина: 5500 мм чи 5,5 м;

Ширина: 1500 мм або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли (40,7 км/год);

Максимальна швидкість: 42 вузли (77,8 км/год);

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження: 320 кг;

MAGURA. Фото: ITC

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що катер "Івановець" опинився на дні завдяки успішно проведеній спецоперації української розвідки, яка відбулася в ніч проти 1 лютого. Катер противника був на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.