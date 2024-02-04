Вирахував по зіркам: OSINT-аналітик показав, де було знищено російський катер "Івановець" (мапа)

Це поряд із бухтою озера Донузлав

OSINT-дослідники встановили, де було знищено російський катер "Івановець", на якому могло загинути 40 окупантів. Знайшли його досить оригінальним способом.

Геолокацію встановив OSINT-дослідник під псевдонімом D. mojavensis. Він пояснив, що її вдалося вирахувати за допомогою зірок.

Справа в тому, що на відео операції, яке опублікувало ГУР МО, було видно зірки, зокрема Бетельгейзе. Він зіставив їхнє положення на відео з їхнім реальним положенням на небі і дійшов висновку, що координати, де відбулася атака, виглядають наступним чином: ~ 45.3106, 32.8153. Це приблизно за 13,5 км від бухти озера Донузлав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав інформацію про потоплений російський корабель "Івановець", який дещо відрізняється від своїх побратимів по проєкту 1241 року. Він став одним із більш ніж 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.

Також ми повідомляли про те, що ВМСУ прокоментували знищення ракетного катера "Івановець".