Помста за "Тернопіль" – ГУР знищило ракетний катер "Івановець", чиї ракети вразили український корвет

Більш досконалі протикорабельні ракети Іванівця не врятували його від помсти ГУР

У четвер, 1 лютого, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського ракетного катера "Івановець". Цей корабель відомий не лише своєю чималою ціною, близько 70 мільйонів доларів, а й тим, що саме він у 2023-му році потопив український протичовновий корабель (корвет) "Тернопіль" під час навчань Чорноморського флоту РФ.

"Телеграф" зібрав інформацію про корабель, який дещо відрізняється від своїх побратимів за проектом 1241 року. "Івановець" став одним із більш ніж 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.

Так, ракетні катери проекту 1241 року почали будуватися ще в 1977-му році і останній з них був прийнятий на озброєння в 2011-му. Ще два були закладені на верфях у 2016-му, але так і досі не побудовані.

"Івановець" вступив у дію в 1989-му і належить до покращеного типу – катерів проекту 12411, чия основна відмінність полягає у більш досконалих ракетах. Так, якщо катери "базового" проекту 1241 року озброювалися 4 протикорабельними ракетами "Терміт", то "Івановець" має таку ж кількість ракет "Москіт".

Ракетний катер Івановець

Чому це робило втоплений російський ракетний катер сильнішим? Справа в тому, що ракети "Терміт" мали максимальну дальність до 80 км у своїй покращеній версії, а "Москіти" могли бити на 120 км і далі. При цьому мінімальна висота польоту "Термітів" становила 25 метрів, а "Москіта" — 7, що робило останній складнішим для виявлення та перехоплення системами ППО.

Саме подібними ракетами "Івановець" 30 липня 2023 року втопив протичовновий корабель (корвет) "Тернопіль", який у ході окупації Криму Росією у 2014 році потрапив до рук окупантів. Пізніше український корабель було перетворено на корабель-мішень і було знищено під час навчань російського Чорноморського флоту.

Відмінною рисою "Тернопільа" був той факт, що він був кораблем, збудованим уже в незалежній Україні та вступив у дію у 2006-му році.

І ось через півроку "Тернопіль" помстився — "Івановець" отримав удар, судячи з відео опублікованого ГУР, кількома морськими дронами в районі озера Донузлав біля узбережжя окупованого Криму. Доля екіпажу катера невідома, але штатна його чисельність становить 40 моряків.

Момент удару по катеру Івановець

Чорноморський флот РФ зазнає регулярних втрат внаслідок атак ЗСУ на порти Криму. Раніше в січні в Севастополі було потоплено прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул".