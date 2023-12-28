Коли Росія побудує новий корабель на заміну "Новочеркаську": експерт відповів

Єдиний завод, який все ще може будувати такі кораблі, завантажений до 2031 року

Росіяни можуть замінити знищений у Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ" не раніше, ніж у 2035 або 2036 році. Звісно, це за умови, що Росія буде будувати на заміну новий корабель.

Про це сказав головний редактор видання Defence Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо". Він нагадав, що будування таких кораблів – це дуже тривалий процес.

До того ж, вартість нового такого ВДК складе понад 200 млн доларів США. А виготовляти їх зараз може тільки суднобудівний завод "Янтар" у Калінінграді.

"Вартість знищеного великого десантного корабля "Новочеркаськ" становить 85 млн доларів, але це ціна, вочевидь, як для корабля, який був випущений в експлуатацію у 1987 році, така калькуляція вартості, можливо, дійсно має під собою підґрунтя, але у питанні озброєння правильніше рахувати ціну заміни", – зауважив він.

Зараз на "Янтарі" будують два кораблі, закладені ще до війни; їх добудують у 2026 році. Після цього місця на стапелях займуть ще два кораблі того ж типу, які будуть у строю у 2031 році. А вже потім почнуть будувати кораблі на заміну втраченим в Чорному морі.

"Якщо враховувати, що це вже третій великий десантний корабель, який знищили Збройні Сили України у Чорному та Азовському морях, то це означає, що ще два наступні будуть передані замовнику не раніше 2035-2036 років. Ось такий строк відновлення втрати під назвою великий десантний корабель "Новочеркаськ" який був знищений у Феодосії", – резюмував Катков.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували порт у Феодосії в ніч проти 26 грудня. У Росії визнали, що пошкоджено великий десантний корабель "Новочеркаськ", але заявили, що натомість нібито знищили два українські літаки. Про ступінь пошкоджень корабля окупанти нічого не повідомили. По порту в тимчасово окупованій Феодосії могли вдарити кількома ракетами, які є на озброєнні ЗСУ завдяки допомозі союзників, зокрема.

Також "Телеграф" повідомляв, що Путін злиться через знищення корабля у Криму. Партизани кажуть, що незабаром можуть "полетіти голови" тих, хто недостатньо захистив ВДК від атак.