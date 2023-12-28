Когда Россия построит новый корабль на замену "Новочеркасску": эксперт ответил

Единственный завод, который все еще может строить такие корабли, загружен до 2031 года

Россияне могут заменить уничтоженный в Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск" не раньше 2035 или 2036 года. Конечно, это при условии, что Россия будет строить на смену новый корабль.

Об этом сказал главный редактор издания Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо". Он напомнил, что строительство таких кораблей – это очень длительный процесс.

К тому же стоимость нового такого БДК составит более 200 млн долларов США. А производить их сейчас может только судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде.

"Стоимость уничтоженного крупного десантного корабля "Новочеркасск" составляет 85 млн долларов, но это цена, очевидно, как для корабля, выпущенного в эксплуатацию в 1987 году, такая калькуляция стоимости, возможно, действительно имеет под собой основание, но в вопросе вооружения правильнее считать цену замены", – заметил он.

Сейчас на "Янтаре" строят два корабля, заложенных еще до войны; их достроят в 2026 году. После этого места на стапелях займут еще два корабля того же типа, которые будут в строю в 2031 году. А уже потом начнут строить корабли на замену потерянным в Черном море.

"Если учитывать, что это уже третий крупный десантный корабль, который уничтожили Вооруженные Силы Украины в Черном и Азовском морях, то это значит, что еще два следующих будут переданы заказчику не раньше 2035-2036 годов. Вот такой срок восстановления потери под названием большой десантный корабль "Новочеркасск", который был уничтожен в Феодосии", – резюмировал Катков.

Напомним, что ВСУ атаковали порт в Феодосии в ночь на 26 декабря. В России признали, что поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", но заявили, что якобы уничтожили два украинских самолета. О степени повреждений корабля оккупанты ничего не сообщили. По порту во временно оккупированной Феодосии могли ударить несколькими ракетами, которые находятся на вооружении ВСУ благодаря помощи союзников, в частности.

Также "Телеграф" сообщал, что Путин злится из-за уничтожения корабля в Крыму. Партизаны говорят, что вскоре могут "полететь головы" тех, кто недостаточно защитил БДК от атак.