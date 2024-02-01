Месть за "Тернополь" – ГУР уничтожило ракетный катер "Ивановец", чьи ракеты поразили украинский корвет

Более совершенные противокорабельные ракеты Ивановца не спасли его от мести ГУР

В четверг, 1 февраля, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского ракетного катера "Ивановец". Данный корабль известен не только своей немалой ценой, порядка 70 миллионов долларов, но и тем, что именно он в 2023-м году потопил украинский противолодочный корабль (корвет) "Тернополь" в ходе учений Черноморского флота РФ.

"Телеграф" собрал информацию о корабле, который кое в чем отличается от своих собратьев по проекту 1241. "Ивановец" стал одним из более чем 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.

Так, ракетные катера проекта 1241 начали строиться еще в 1977-м году и последний из них вступил в строй в 2011-м. Еще два были заложены на верфях в 2016-м, но так до сих пор и не построены.

"Ивановец" вступил в строй в 1989-м и относится к улучшенному типу – катерам проекта 12411, чье основное отличие заключается в более совершенных ракетах. Так, если катера "базового" проекта 1241 вооружались 4 противокорабельными ракетами "Термит", то "Ивановец" имеет такое же количество ракет "Москит".

Почему это делало утопленный российский ракетный катер сильнее? Дело в том, что ракеты "Термит" имели максимальную дальность до 80 км в своей улучшенной версии, а "Москиты" могли бить на 120 км и далее. При этом минимальная высота полета "Термитов" составляла 25 метров, а "Москита" — 7, что делало последний более сложным для обнаружения и перехвата системами ПВО.

Именно подобными ракетами "Ивановец" 30 июля 2023 года утопил противолодочный корабль (корвет) "Тернополь", который в ходе оккупации Крыма Россией в 2014-м году попал в руки оккупантов. Позднее украинский корабль был превращен в корабль-мишень и был уничтожен в ходе учений российского Черноморского флота.

Отличительной чертой "Тернополя" был тот факт, что он был кораблем, построенным уже в независимой Украине и вступил в строй в 2006-м году.

И вот спустя полгода "Тернополь" был отомщен — "Ивановец" получил удар, судя по видео опубликованному ГУР, несколькими морскими дронами в районе озера Донузлав у побережья оккупированного Крыма. Судьба экипажа катера неизвестна, но штатная его численность составляет 40 моряков.

Черноморский флот РФ несет регулярные потери в результате атак ВСУ на порты Крыма. Ранее в январе в Севастополе был потоплен пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".