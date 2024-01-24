Канада передає Україні катерів на $20 млн: чим вони особливі (відео)

Катери можуть знадобитися в різноманітних операціях

До кінця травня 2024 року Україна отримає від Канади 10 надувних човнів з жорстким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Загальна вартість — близько 20 млн доларів.

Міністр оборони Канади також зазначив, що окрім самих катерів нададуть причепи та запасні частини, а також навчать українських операторів за комерційним контрактом. Надувні човни з жорстким корпусом RHIB від Zodiac це понад десять найменувань і конкретна модель човна/човнів, що надаватимуться не уточнюється.

В кожному човні Zodiac Hurricane повністю інтегрований електронний пакет — радари, радарні дисплеї, ехолоти, GPS-пристрої, HF/UHF/VHF радіостанції та системи внутрішнього зв'язку. Такі катери випускаються в різній довжині — 6, 7, 9, 11 та 13 метрів. Вмістити можуть від 8 до 21 людини в залежності від моделі. Найбільш місткий — на 21 людину ZH-1100 CDO.

Виконані човни можуть бути в різних конфігураціях — військові, рятувальні, правоохоронні. Вони можуть бути виконані під потреби конкретного замовника. На військові часто встановлюють Zodiac Hurricane MACH II (Military Air Channeled Hull II). Це особлива конструкція кабіни, що підходить для будь-яких видів діяльності та будь-яких морських умов. Серед її переваг — потрібно менше палива, щоб забезпечити той самий запас ходу і катер стає швидшим. Платформа також стабільніша на воді. Такі катери знадобляться Україні в операціях на воді — пошуку та порятунку, транспортуванні військових та вантажів, у розвідці та спостереженні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина оголосила про передачу Україні шести своїх гелікоптерів, знятих з використання кілька років тому. Мова про вертольоти Sea King.