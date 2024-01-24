Разом із запчастинами: у Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16

У Штатах працюють над тим, щоб процес йшов якнайшвидше

Пентагон розраховує, що Україна отримає необхідні перші винищувачі F-16 вже у 2024 році. А разом із цим і запасні частини та відповідну інфраструктуру.

Таку заяву зробила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландера. Про це пише "Європейська правда".

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 та прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", – сказав він.

Також Волландер додав, що програма охоплює також підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, запасні частини та боєприпаси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів, яка авіація потрібна Україні крім винищувачів F-16. Країна потребує AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також багатоцільових вертольотів, як UH-60 Black Hawk. При цьому наприкінці 2023 року західні ЗМІ зазначали, що нібито Україна вже почала застосовувати американські літаки для запуску крилатих ракет.