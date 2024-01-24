Вместе с запчастями: в Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16

В Штатах работают над тем, чтобы процесс шел как можно быстрее

Пентагон рассчитывает, что Украина получит необходимые ей первые истребители F-16 уже в 2024 году. А вместе с этим и запасные части и соответствующую инфрастуктуру.

Такое заявление сделала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер. Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – сказал он.

Также Волландер добавил, что программа охватывает также и подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, запасные части и боеприпасы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, какая авиация нужна Украине помимо истребителей F-16. Страна нуждается в AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также многоцелевых вертолетов, как UH-60 Black Hawk. При этом в конце 2023 года западные СМИ отмечали, что якобы Украина начала применять американские самолеты для запуска крылатых ракет.