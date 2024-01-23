Війна — день 699: кількість бойових зіткнень знизилася, але на деяких напрямках "гаряче"

Оперативно про головне за добу

Після недавнього загострення на фронті фіксується поступове зниження кількості бойових зіткнень не в останню чергу через потепління, яке знову перетворило підмерзлу землю на рідку кашу. Попри ускладнення умов, росіяни все ж таки намагаються продовжувати чинити тиск, що особливо помітно на Бахмутському та Сіверському напрямах. Щодо Авдіївки, то там ситуація залишається важкою, хоча околиці міста вже й перетворилися на цвинтар російської техніки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Країни-члени Євросоюзу досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених російських активів, повідомив голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель. Ці кошти у майбутньому будуть використовувати для потреб України.

Що було в Україні 20 січня — читайте за посиланням: Війна — день 696: резонансні прогнози західних ЗМІ та критична ситуація в Авдіївці

Інформацію за 21 січня дивіться за посиланням:Війна — день 697: ЗСУ тримають оборону, найважче на Куп’янському та Авдіївському напрямках

Про те, що відбувалося 22 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 698: росіяни посилюють штурми на сході, не озираючись на втрати