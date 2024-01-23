Що сталося з Харковом після нового масованого удару РФ: фото та відео жахливих наслідків

Лише у Харкові під час масованої атаки постраждали десятки людей

Сьогодні, 23 січня, під час нової масованої атаки РФ по Україні сильно постраждало місто Харків. Окупанти запустили свої ракети прямо по житлових будинках.

Фото та відео руйнівного терору зараз облітають мережу. "Телеграф" зібрав їх, щоби показати наслідки нового злочину росіян.

Одним із найбільш показових фото нової атаки РФ є знімок повністю зруйнованої багатоповерхівки. Після удару терористів на ньому не лишилося цілого місця.

Від його стін відпали цілі панелі, оголивши внутрішню частину будинку. Коментуючи це фото, нардеп Гончаренко пише:

"Черговий удар російських терористів по житловому будинку в Харкові. А потім ця мразь лавров сидить в ООН і розповідає про нацистський режим та мир. Кончена країна терористів".

Вигляд будинку з іншого ракурсу лякає не менше.

Вирва від ракети прямо під будинком величезних розмірів.

Варто зазначити, що станом на 9 ранку внаслідок ранкового удару по Харкову вже 38 поранених та двох загиблих.

Але, на жаль, це не єдині наслідки нової атаки росіян. Зруйновано й інші багатоповерхівки та цивільна інфраструктура.

З самого ранку окупанти запустили три ракети по цивільним об’єктам у місті Харкові та дві по цивільному об’єкту у місті Балаклія (Харківська область). А трохи пізніше було завдано повторних ударів по тих же локаціях.

Також були влучення й у передмісті Харкова. Одним із них був пошкоджений газопровід.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 23 січня в Києві пролунала низка вибухів. У передмісті столиці також було голосно.