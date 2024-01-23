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У повітрі Ту-95, йде ракетна атака по Україні: де чутно вибухи, що відомо (оновлюється)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Олена Руденко
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Росіяни вкотре влаштовують масований обстріл України Новина оновлена 23 січня 2024, 06:09
Росіяни вкотре влаштовують масований обстріл України. Фото Колаж "Телеграфа"

Більшість бортів вилетіла із аеродрому "Оленья"

Вівторок, 23 січня, почався для багатьох українців із повітряної тривоги. Після серії гучних вибухів у Харкові ворог вирішив застосувати літаки Ту-95 для чергової масованої ракетної атаки по Україні.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, ракетна небезпека існує через загрозу пусків крилатих ракет. Моніторингові канали інформують, що станом на 5 годину ранку у повітряному просторі Саратовської області РФ перебувало 12 авіабортів.

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#Ракети #Атака #Ракетний обстріл