У повітрі Ту-95, йде ракетна атака по Україні: де чутно вибухи, що відомо (оновлюється)
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Більшість бортів вилетіла із аеродрому "Оленья"
Вівторок, 23 січня, почався для багатьох українців із повітряної тривоги. Після серії гучних вибухів у Харкові ворог вирішив застосувати літаки Ту-95 для чергової масованої ракетної атаки по Україні.
Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, ракетна небезпека існує через загрозу пусків крилатих ракет. Моніторингові канали інформують, що станом на 5 годину ранку у повітряному просторі Саратовської області РФ перебувало 12 авіабортів.
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