Терористи підняли в небо Ту-95: велика загроза ракетної атаки

Мова йде про від 10 до 13 одиниць Ту-95

Російські терористи, схоже за все, готують по Україні чергову ракетну атаку. Вони підняли у небо бомбардувальники Ту-95, які є одним з головних засобів скоєння ракетних терактів проти України.

Про це повідомляють моніторингові канали. За їхніми даними, мова йде про 10-13 одиниць Ту-95.

Терористи підняли літаки з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ, куди поки що не дістають Збройні сили України. Орієнтовно до своїх звичних пускових рубежів, Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону, літаки увійдуть о 04:00 – 04:30 годині ранку.

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Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російської ракетної атаки 13 січня. ППО працювала у багатьох областях, за попередніми даними, загиблих немає. На Полтавщині російська ракета впала у двір приватного будинку, але не розірвалася. На Чернігівщині через ворожу атаку є пошкодження, уламки російської ракети впали в приватному секторі міста, на щастя, люди не постраждали.