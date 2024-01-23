Террористы подняли в небо Ту-95: есть большая угроза ракетной атаки

Речь идет об 10-13 единицах Ту-95

Российские террористы, похоже, готовят по Украине очередную ракетную атаку. Они подняли в небо бомбардировщики Ту-95, являющиеся одним из главных средств совершения ракетных терактов против Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По их данным, речь идет о 10-13 единицах Ту-95.

Террористы подняли самолеты с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ, куда пока не достают Вооруженные силы Украины. Ориентировочно на свои привычные пусковые рубежи, Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион, самолеты войдут в 04:00 – 04:30 часов утра.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской ракетной атаки 13 января. ПВО работала во многих областях, по предварительным данным, погибших нет. В Полтавской области российская ракета упала во двор частного дома, но не разорвалась. На Черниговщине из-за вражеской атаки есть повреждения, обломки российской ракеты упали в частном секторе города, к счастью, люди не пострадали.