Есть две причины, по которым Путин усилил бомбардировки Украины - российский социолог

Путин мстит Украине за военные успехи

Усиление ракетных атак на Украину связано с желанием хозяина Кремля максимально деморализовать украинцев на фоне информационной войны.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Почему именно сейчас усилились эти налеты? Российская информационная война против Украины, которая идет и на Западе, в последнее время направлена на то, чтобы внушить гражданам Украины: шансов победить Россию, отстоять свою независимость — нет. И такие массированные бомбардировки могут играть свою роль в рамках попытки деморализовать население и попытаться поставить общественное мнение Украины на колени: выхода, мол, нет — не улучшается ситуация на фронте, еще и бомбежки усиливаются — и нужно идти на поклон к Путину", — отметил социолог.

Второй фактор эскалации – банальная месть Путина за уничтожение кораблей Черноморского флота в Крыму.

"Первая масштабная ракетная атака за последнее время (29 декабря. — Ред.) случилась после успешного уничтожения российского военного корабля "Новочеркасск" в Крыму. Путин типа так ответил за "Новочеркасск". Он пытается на каждый украинский военный успех отвечать как можно более монструозным военным преступлением", — резюмировал Эйдман.

Полный текст интервью с Игорем Эйдманом читайте на сайте "Телеграф" в пятницу, 5 января, утром.