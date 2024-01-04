Є дві причини, через які Путін посилив бомбардування України — російський соціолог

Путін мстить Україні за військові успіхи

Посилення ракетних атак на Україну пов’язане із бажанням господаря Кремля максимально деморалізувати українців на тлі інформаційної війни.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман.

"Чому саме зараз посилилися ці нальоти? Російська інформаційна війна проти України, яка йде і на Заході, останнім часом спрямована на те, щоб навіяти громадянам України: шансів перемогти Росію, відстояти свою незалежність — немає. І такі масовані бомбардування можуть відігравати свою роль у рамках спроби деморалізувати населення та спробувати поставити громадську думку України на коліна: виходу, мовляв, немає – не покращується ситуація на фронті, ще й бомбардування посилюються – і треба йти на уклін до Путіна”, – зазначив соціолог.

Другий чинник ескалації – банальна помста Путіна за знищення кораблів Чорноморського флоту у Криму.

"Перша масштабна ракетна атака за останній час (29 грудня. — Ред.) сталася після успішного знищення російського військового корабля "Новочеркаськ" у Криму. Путін типу так відповів за "Новочеркаськ". Він намагається на кожен український військовий успіх відповідати якомога монструознішим військовим злочином", — резюмував Ейдман.

Повний текст інтерв’ю з Ігорем Ейдманом читайте на сайті "Телеграф" у п’ятницю, 5 січня, вранці.