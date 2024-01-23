В воздухе Ту-95, идет ракетная атака по Украине: где слышны взрывы, что известно (обновляется)

Большинство бортов вылетело из аэродрома "Оленья"

Вторник, 23 января, начался для многих украинцев с воздушной тревоги. После серии громких взрывов в Харькове враг решил применить самолеты Ту-95 для очередной массированной ракетной атаки по Украине.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, ракетная опасность существует из-за угрозы пусков крылатых ракет. Мониторинговые каналы информируют, что на 5 часов утра в воздушном пространстве Саратовской области РФ находилось 12 авиабортов.

06:51 Пять бортов Ту-22М3 летят в сторону украинской границы с авиабаз "Шайковка" и "Оленья". Тем временем крылатые ракеты продолжают слоняться по западу Украины.

6:46 В Воздушных Силах сообщили, что предположительно осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первая группа ракет в западной части Винницкой области изменили курс на северо-западный (Староконстантинов).

6:44 Ракеты из Винницкой области движутся в направлении Хмельнитчины.

6:30 По данным мониторинговых каналов, первая группа ракет долетает из Черкасской области до Винницкой. Вторая группа покидает Полтавскую область и движется в сторону Киевской/Черкасской областей.

6:23 Первая группа ракет находится в районе Черкасс, курс на запад. Вторая группа ракет на пересечении Сумской и Полтавской областей, курс на запад. Угроза по ракетам сейчас — Черкасская, Полтавская, Черниговская, Киевская области.

6:17 По данным мониторинговых каналов, сейчас в воздухе находится 5 бортов ТУ-22М3: 3 борта с Оленьи летят в нашу сторону и 2 борта с Шайковки летят пока не в нашу сторону, но курс могут изменить. Угроза по ракетам на данный момент — Полтавская и Черкасская области. Воздушная тревога уже объявлена по всей территории Украины.

6:13 Сразу после 6:00 первые ракеты зашли через Сумскую область. В ПС сообщили, что ракета (вероятно Х-59) движется в направлении Миргорода, зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

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