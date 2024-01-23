Война — день 699: количество боевых столкновений снизилось, но на некоторых направлениях "горячо"

Оперативно о главном за сутки

После недавнего обострения на фронте фиксируется постепенное снижение количества боевых столкновений не в последнюю очередь из-за потепления, которое опять превратило подмерзшую землю в жидкую кашу. Несмотря на усложнение условий, россияне все же пытаются продолжать оказывать давление, что особо заметно на Бахмутском и Северском направлениях. Что касается Авдеевки, то там ситуация остается тяжелой, хотя окрестности города уже и превратились в кладбище российской техники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Страны-члены Евросоюза достигли политического соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов, сообщил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эти средства в будущем будут использовать для нужд Украины.

Что было в Украине 20 января — читайте по ссылке: Война — день 696: резонансные прогнозы западных СМИ и критическая ситуация в Авдеевке

Информацию за 21 января смотрите по ссылке: Война — день 697: ВСУ держат оборону, тяжелее всего на Купянском и Авдеевском направлениях

О том, что происходило 22 января, читайте в материале: Война — день 698: россияне усиливают штурмы на востоке, невзирая на потери