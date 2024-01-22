На фронте уменьшилось количество боев: где больше всего атаковали россияне (карта)

Украинские военные отразили все атаки

За прошедшие сутки, 21 января, на фронте произошло 68 боевых столкновений. По сравнению с 20 января количество вражеских атак несколько уменьшилось.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 22 января. Больше всего боевых столкновений произошло на Авдеевском и Лиманском направлениях.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Напомним, украинские военные отошли с позиций в селе Крахмальное на Купянском направлении. Они заняли более подготовленные рубежи.