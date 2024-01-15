Россияне готовятся наступать: в ISW оценили шансы террористов на успех

Россияне планируют наступать, но у них есть большая проблема с живой силой

Российские террористы готовятся в ближайшее время начать новое наступление на фронте, как только погодные условия будут соответствовать планам российского командования. Однако предварительные оценки ситуации на фронте и российских сил говорят, что вряд ли российским террористам удастся осуществить оперативно значимые прорывы или вообще добиться каких-либо кардинальных изменений на фронте.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 14 января. Аналитики ссылаются на данные, объявляемые российскими "военными экспертами", "военкорами" и другими пропагандистами.

Россияне заявляют, что наступление террористов начнется в период с 12 января по 2 февраля. Это будет широкомасштабная наступательная операция, которую пропагандисты привязывают к двум факторам – замерзанию земли и "истощению" украинских сил, ведущих удачную оборону Авдеевки и Левобережного плацдарма.

Однако российские пропагандисты также жалуются, что у россиян нет достаточных резервов живой силы, чтобы проводить что-то больше локальных маневров. После нескольких месяцев попыток взять Авдеевку и выбить ВСУ с левого берега на Херсонщине у российских войск потери, а морозы влияют на наземную активность, работу артиллерии и использование беспилотников.

Аналитики Института считают, что замерзание земли сделает возможными механизированные операции, поскольку почва станет более жесткой. В то же время будут затруднены действия пехоты из-за похолодания.

Российские войска, скорее всего, будут пытаться поддерживать и интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, поскольку у них есть приказы и задачи удержать инициативу. Но об оперативно значимых прорывах на фронте в таких условиях говорить очень сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зимнее наступление РФ провалилось. Через несколько месяцев им так и не удалось добиться серьезных успехов на фронте в Украине, однако враг может восстановить свои силы.

По мнению бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, российские оккупанты смогут продолжать активное наступление еще несколько месяцев. После этого ситуация перейдет в руки Украины.

Российские оккупационные войска продолжают давить на восточной линии фронта. Также враг планирует возобновить наступление на тех направлениях, где было условное затишье.