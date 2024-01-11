Враг больше всего атакует на трех направлениях: что сейчас происходит на фронте (карты)

Украинские военные отразили все атаки

За последние сутки, 10 января, на фронте произошло 73 боевых столкновения. Самыми сложными остаются три направления – Авдеевское, Марьинское и Купянское.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в четверг, 11 января. Больше всего враг атаковал в районе Авдеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 1 атаку противника возле Клещиевки Донецкой области. В то же время некоторые военные в соцсетях сообщают, что на этом направлении оккупанты больше всего атакуют в районе Хромового.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, российские оккупанты смогут продолжать активное наступление еще несколько месяцев. После этого ситуация перейдет в руки Украины.