США выставят Зеленскому в Давосе ряд требований касательно войны: что попросят, рассказал Bloomberg

Американцы хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году

Партнеры из США требуют от Украины усовершенствовать план ведения войны. Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в Давосе, где пройдет Всемирный экономический форум.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Там сослались на собственные источники.

По словам анонимных собеседников издания, с украинским президентом на эту тему будет разговаривать советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По данным Bloomberg, американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшие недели, чтобы обсудить непубличные вопросы.

В агентстве пояснили, что сейчас украинские военные разрабатывают планы на 2024 год. Рассматривается полный спектр вариантов. В Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали причиной промедлений в разработке новой стратегии.

По словам собеседника агентства, американцы хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году.

Bloomberg пишет, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего продвижения через российские линии имеет решающее значение. Ведь прорыв в ближайшие месяцы маловероятен.

Напомним, что 10 января глава государства Владимир Зеленский заявил, что партнеры, поддерживающие нашу страну, пока не давят на прекращение защиты. Союзники пока не готовы официально дать ответные сигналы.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что в прошлом месяце прошла секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран глобального Юга. Там обсуждали проведение мирных переговоров с Россией.

По информации Bloomberg, Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу более широкой группы в Швейцарии перед встречей в Давосе.

На нее, якобы, пригласили более 100 стран. Предыдущие встречи состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Зеленский 9 ноября провел встречу с лидерами сразу нескольких европейских государств. Обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО.