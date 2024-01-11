США виставлять Зеленському у Давосі низку вимог щодо війни: що попросять, розповів Bloomberg

Американці хочуть визначити, як найкраще направити свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе наступного року

Партнери із США вимагають від України удосконалити план ведення війни. Очікується, що це питання обговорюватиметься з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня у Давосі, де відбудеться Всесвітній економічний форум.

Про це повідомило агентство Bloomberg. Там посилалися на власні джерела.

За словами анонімних співрозмовників видання, з українським президентом на цю тему розмовлятиме радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За даними Bloomberg, американські чиновники наполягатимуть на цьому найближчими тижнями, щоб обговорити непублічні питання.

В агенції пояснили, що наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік. Розглядається повний діапазон варіантів. У Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності у поглядах між Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним стали причиною зволікань у розробці нової стратегії.

За словами співрозмовника агенції, американці хочуть визначити, як найкраще направити свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе наступного року.

Bloomberg пише, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій та подальшого просування через російські лінії має вирішальне значення. Адже прорив найближчими місяцями малоймовірний.

Нагадаємо, що 10 січня глава держави Володимир Зеленський заявив, що партнери, які підтримують нашу країну, поки що не тиснуть на припинення захисту. Союзники поки не готові офіційно дати сигнали у відповідь.

При цьому Bloomberg повідомило, що минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками з G7 та невеликою групою країн глобального Півдня. Там обговорювали проведення мирних переговорів із Росією. За інформацією видання, Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшої групи у Швейцарії перед зустріччю у Давосі. На неї нібито запросили понад 100 країн. Попередні зустрічі відбулися у Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Зеленський 9 листопада провів зустріч із лідерами одразу кількох європейських держав. Обговорили вступ України до ЄС та НАТО.