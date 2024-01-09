Хотел откусить больше? Залужный планировал наступление на другом направлении в 2022 году: кто его остановил

Это могло бы лишить Москву одной из побед

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный во время первого контрнаступления в 2022 году хотел пойти на рисковый шаг и провести штурмовые действия на юге Украины, чтобы отрезать оккупантов в Крыму. Однако его так и не произошло, ведь западные партнеры не поддержали такую идею.

Об этом говорится в новой книге Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут", пишет Bussiness Insider. Отмечается, что план заключался в том, чтобы пробить части Запорожья и разорвать так называемый "сухопутный мост", изолировав этим российские силы в Крыму.

Отмечается, что при обсуждении с западными партнерами планов контрнаступления в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский и его генерал Залужный выступали за наступление в Азовское море через Запорожскую область. На тот момент Россия не построила большие минные поля и укрепления, которые помешали бы контрнаступлению 2023 года, смягчая требования прорыва.

Такой подход по-прежнему был бы сложным вызовом и рискованной стратегией. Проникновение должно быть не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы предотвратить контратаку россиян и угрожать флангам наступающей силы.

Издание отмечает, что если бы этот шаг сработал, то это позволило бы украинцам использовать свой импульс после битвы за Киев и потери России в других местах и, как пишет Трофимов, "лишить Москву ее величайшей награды в войне".

Партнеры предоставляли оружие, потому и влияли на решения

Вопрос был в поддержке партнеров. Так что Украина пришла к США не с большим запросом. Залужный подсчитал, что для этого государству нужно всего 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Иностранные журналисты пишут, что трудно оценить, достаточно ли этого, или Украине также понадобилось бы оружие, например бронетранспортеры и боевые машины или даже танки. Но существует вероятность, что с достаточно большими боевыми силами Украина могла бы достичь чего-то подобного тому, что она сделала в Харькове в сентябре 2022 года, когда российские линии развалились, а украинские войска отвоевали тысячи квадратных километров территории на северо-востоке страны.

Запорожское направление в 2022 году казалось готовым для большого удара. В отличие от Херсона, хотя успешный штурм в этом районе мог позволить украинцам пройти дальше.

Но когда это планировалось, Украина еще не продемонстрировала ни одну наступательную способность, и официальные лица США были осторожны. Были опасения, что продвижение от Бердянска до Мелитополя и вниз к Азовскому морю может создать уязвимость на линии, особенно ввиду неопределенности, сможет ли Украина скоординировать бригады для эффективного наступления.

С точки зрения США, пишет Трофимов, "провал был вероятным, а его последствия потенциально катастрофическими". Такой рискованный шаг может привести к стратегической потере, из-за которой Россия может забрать остальные Запорожье, а впоследствии и Днепр.

Вместо того чтобы поддерживать цель, которую хотела Украина, США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели южного контрнаступления — Херсоне. Это был более безопасный вариант, и ставки были меньше.

"Причина, почему мы рекомендовали им взять Херсон, заключалась в том, что у них не было обученных бойцов и мощностей, чтобы идти на юг", – сказал Трофимову высокопоставленный чиновник Пентагона, участвовавший в этих дискуссиях, добавив, что "мы думали, что если они откусят больше, чем они могут прожевать на юге, то потерпят поражение".

Помощники Залужного отметили Трофимову, что генерал утверждал, что Украина "должна атаковать там, где должна, а не там, где может". Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, спорить было бесполезно.

В ноябре 2022 года Пентагон назвал освобождение Украиной Херсона, последовавшее после неожиданного, масштабного северо-восточного наступления в Харьковской области, "значительным достижением и свидетельством мужества, решительности и стойкости" Украины. В то время это был поразительный шаг и указание на то, что отпор Украины российским войскам до сих пор в войне не был случайностью.

Но, как пишет Трофимов, Залужный хотел наступления с высоким риском и высоким вознаграждением в 2022 году. Однако этого не произошло.

В конце концов Украина начала контрнаступление на Запорожье, надеясь дойти до Азовского моря, но это произошло на год позже, чем планировал Залужный, осенью 2023 года, через несколько месяцев после начала второго украинского контрнаступления. И в этот раз Россия оказалась более подготовленной.

Ранее "Телеграф" писал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, возможно, не дало преодолеть Украине большую глубину. Но мы совершили тот рывок, который дает дыхание дальнейшим наступательным действиям. Такое мнение высказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он назвал одной из главных причин таких результатов контрнаступления хорошо подготовленную оборону РФ.