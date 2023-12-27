Полгода готовили плацдарм: как подрыв Каховской ГЭС сказался на контрнаступлении ВСУ

Бойцам пришлось потратить еще полгода на адаптацию к новым условиям

Для контрнаступления на юге Украины спецназовцы из 73-го морского центра специальных операций полгода готовили плацдарм через реку Днепр. Однако подрыв Каховской гидроэлектростанции поставил крест на первоначальном плане наших защитников.

После случившейся катастрофы спецназовцам пришлось потратить еще полгода на адаптацию к новым условиям и чтобы сделать переправу на левобережье Херсонщины. Об этом пишет ABC News.

О создании плацдарма рассказал "Скиф" — офицер одного из самых элитных подразделений спецназа Украины "Центра 73". В его составе есть специалисты по водным операциям, фронтовые разведчики, подводные диверсанты и операторы беспилотников. К слову, бойцы этого центра принимали участие в недопущении высадки воздушного десанта на аэродром "Кульбакино" и освобождении острова Змеиный.

Так, в конце мая 2023 бойцы заняли позиции вдоль Днепра. Из них некоторые были почти в пределах видимости Каховской дамбы. Тогда и украинцы и россияне уже знали, что контрнаступление Украины будет нацелено на контроль над рекой.

В первые дни операции, 6 июня, устроенный российнами взрыв разрушил дамбу Каховской ГЭС и вода двинулась вниз и размыла позиции украинской армии. Вода поднялась на 20 метров. Были затоплены линии поставок украинских бойцов, а также российские позиции.

"Мы были готовы переправляться. А потом дамба была взорвана", – сказал "Скиф".

Военный знал, что сперва нужно составить план и убедить генералов, что его люди смогут захватить плацдарм — стратегический пункт переправы, а значит туда нужно направить войска. Это означало проведение рискованных речных миссий.

"Но в начале осени произошло счастливое событие. Российского офицера, который утверждал, что был против войны с самого ее начала, отправили на фронт на Херсонщину. По его словам, все было так плохо, как он опасался. Он связался с украинской разведкой и сообщил, что у него есть 11 товарищей, которые считают так же. Группа сдалась в плен вместе, "Скиф" взял под стражу российского офицера и его людей. Россияне рассказали ему все, что нужно было знать об их подразделении на маленьком острове, которое им было поручено захватить, недалеко от села Крынки", – говорится в статье.

"Скиф" рассказал, что с группой из 20 человек он сможет захватить остро, но только при условии обеспечения достаточного подкрепления, чтобы украинские военные могли удержать позиции.

"Несколько украинских бригад были направлены на удержание позиций и с тех пор они находятся там, в том числе те люди из 73 центра, которые все еще готовы к бою", – пишет ABC News.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня 2023 российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Основным мотивом для этого могло стать желание захватчиков сорвать наступление ВСУ. Такие действия в свою очередь привели к настоящей катастрофе, поскольку после подрыва были полностью затоплены более тысячи жилых домов в 80 населенных пунктах Херсонской области.

В зону ЧС попали 180 населенных пунктов Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, где жило порядка 875 тысяч человек. Без доступа к питьевой воде остались 700 тысяч украинцев. Погибли по меньшей мере 34 человека. Еще 28 получили ранения. Важно добавить, что пока проводилась эвакуация людей, враг продолжал обстреливать Херсонщину. В результате погиб один спасатель и еще 16 сотрудников других служб пострадали.