Пів року готували плацдарм: як підрив Каховської ГЕС позначився на контрнаступі ЗСУ

Бійцям довелося витратити ще пів року на адаптацію до нових умов

Для контрнаступу на півдні України спецназівці з 73 морського центру спеціальних операцій півроку готували плацдарм через річку Дніпро. Проте, підрив Каховської гідроелектростанції поставив хрест на первісному плані наших захисників.

Після катастрофи спецназівцям довелося витратити ще півроку на адаптацію до нових умов і щоб зробити переправу на лівобережжі Херсонщини. Про це пише ABC News.

Про створення плацдарму розповів "Скіф" — офіцер одного з найелітніших підрозділів спецназу України "Центру 73". У його складі є фахівці з водних операцій, фронтові розвідники, підводні диверсанти та оператори безпілотників. До речі, бійці цього центру брали участь у недопущенні висадки повітряного десанту на аеродром "Кульбакіно" та звільнення острова Зміїний.

Так, наприкінці травня 2023 року бійці зайняли позиції вздовж Дніпра. З них деякі були майже в межах видимості Каховської греблі. Тоді й українці та росіяни вже знали, що контрнаступ України буде націлений на контроль над річкою.

У перші дні операції, 6 червня, влаштований росіянами вибух зруйнував дамбу Каховської ГЕС, і вода рушила вниз і розмила позиції української армії. Вода здійнялася на 20 метрів. Було затоплено лінії поставок українських бійців, а також російські позиції.

"Ми були готові переправлятися. А потім дамба була висаджена в повітря", — сказав "Скіф".

Військовий знав, що спочатку потрібно скласти план і переконати генералів, що його люди зможуть захопити плацдарм — стратегічний пункт переправи, а отже, туди треба направити війська. Це означало проведення ризикованих річкових місій.

"Але на початку осені сталася щаслива подія. Російського офіцера, який стверджував, що був проти війни від самого її початку, відправили на фронт на Херсонщину. За його словами, все було так погано, як він побоювався. Він зв’язався з українською розвідкою та повідомив Група здалася в полон разом, "Скіф" взяв під варту російського офіцера та його людей.Росіяни розповіли йому все, що потрібно було знати про їхній підрозділ на маленькому острові, який їм був доручено захопити, неподалік села Кринки", – йдеться у статті.

"Скіф" розповів, що із групою з 20 осіб він зможе захопити гостро, але лише за умови забезпечення достатнього підкріплення, щоб українські військові могли утримати позиції.

"Кілька українських бригад були спрямовані на утримання позицій і відтоді вони знаходяться там, у тому числі ті люди з 73 центрів, які все ще готові до бою", - пише ABC News.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Основним мотивом для цього могло стати бажання загарбників зірвати наступ ЗСУ. Такі дії, у свою чергу, призвели до справжньої катастрофи, оскільки після підриву було повністю затоплено понад тисячу житлових будинків у 80 населених пунктах Херсонської області.

У зону НС потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, де мешкало близько 875 тисяч осіб. Без доступу до питної води залишилося 700 тисяч українців. Загинули щонайменше 34 особи. Ще 28 отримали поранення. Важливо додати, що допоки проводилася евакуація людей, ворог продовжував обстрілювати Херсонщину. Внаслідок цього загинув один рятувальник і ще 16 співробітників інших служб постраждали.