Хотів відкусити більше? Залужний планував наступ на іншому напрямку у 2022 році: хто його зупинив

Це могло б позбавити Москву однієї з перемог

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний під час першого контрнаступу у 2022 році хотів піти на ризиковий крок та провести штурмові дії на півдні України, аби відрізати окупантів у Криму. Проте його такі й не відбулось, адже західні партнери не підтримали таку ідею.

Про це йдеться у новій книзі Ярослава Трофімова "Наші вороги зникнуть", пише Bussiness Insider. Зазначається, що план був у тому, щоб пробити частини Запоріжжя та розірвати так званий "сухопутний міст", ізолювавши цим російські сили в Криму.

Зазначається, що під час обговорення із західними партнерами планів контрнаступу у 2022 році президент України Володимир Зеленський і його генерал Залужний виступали за наступ до Азовського моря через Запорізьку область. На той момент Росія не побудувала великих мінних полів і укріплень, які перешкодили б контрнаступу 2023 року, пом’якшуючи вимоги прориву.

Такий підхід все ще був би складним викликом і ризикованою стратегією. Проникнення має бути не тільки глибоким, але й достатньо широким, щоб запобігти контратаці росіян і загрожувати флангам наступаючої сили.

Видання зауважує, що якби цей крок спрацював, то це дозволило б українцям використати свій імпульс після битви за Київ і втрати Росії в інших місцях і, як пише Трофімов, "позбавити Москву її найбільшої нагороди у війні".

Партнери надавали зброю, тому й впливали на рішення

Питання було у підтримці партнерів. Тож Україна прийшла до США не з великим запитом. Залужний підрахував, що для цього державі потрібно лише 90 додаткових гаубиць і достатня кількість артилерійських боєприпасів.

Іноземні журналісти пишуть, що важко оцінити, чи цього було б достатньо, чи Україні також знадобилася б зброя, наприклад бронетранспортери та бойові машини чи навіть танки. Але існує ймовірність, що з досить великими бойовими силами Україна могла б досягти чогось подібного до того, що вона зробила в Харкові у вересні 2022 року, коли російські лінії розвалилися, а українські війська відвоювали тисячі квадратних кілометрів території на північному сході країни.

Запорізький напрямок у 2022 році здавався готовим для великого удару. На відміну від Херсонщини, хоча успішний штурм у цьому районі міг дозволити українцям пройти далі.

Але коли це планувалося, Україна ще не продемонструвала жодної наступальної спроможності, і офіційні особи США були обережні. Були побоювання, що просування від Бердянська до Мелітополя і вниз до Азовського моря може створити вразливість на лінії, особливо з огляду на невизначеність щодо того, чи зможе Україна скоординувати бригади для ефективного наступу.

З точки зору США, пише Трофімов, "провал був імовірним, а його наслідки потенційно катастрофічними". Такий ризикований крок може призвести до стратегічної втрати, через яку Росія може забрати решту Запоріжжя, а згодом і Дніпро.

Замість того, щоб підтримувати мету, якої хотіла Україна, США підштовхнули Україну зосередитися на іншій цілі південного контрнаступу — Херсоні. Це був безпечніший варіант, і ставки були меншими.

"Причина, чому ми рекомендували їм зробити Херсон, полягала в тому, що у них не було навчених бійців та потужностей, щоб піти на південь", – сказав Трофімову високопоставлений чиновник Пентагону, який брав участь у цих дискусіях, додавши, що "ми думали, що якщо вони відкусять більше, ніж вони можуть прожувати на півдні, то зазнають поразки".

Помічники Залужного зауважили Трофимову, що генерал стверджував, що Україна "повинна атакувати там, де повинна, а не там, де може". Але оскільки США контролювали більшу частину військової допомоги Україні, сперечатися було марно.

У листопаді 2022 року Пентагон назвав звільнення Україною Херсона, яке відбулося після несподіваного, масштабного північно-східного наступу в Харківській області, "значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості" України. На той час це був вражаючий крок і вказівка на те, що відсіч України російським військам досі у війні не була випадковістю.

Але, як пише Трофімов, Залужний хотів наступу з високим ризиком і високою винагородою у 2022 році. Однак цього не сталось.

Зрештою, Україна почала контрнаступ на Запоріжжі, сподіваючись дійти до Азовського моря, але це сталося на рік пізніше, ніж планував Залужний, восени 2023 року, через кілька місяців після початку другого українського контрнаступу. І цього разу Росія виявилася більш підготовленою.

Раніше "Телеграф" писав, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році, можливо, не дав подолати Україні велику глибину. Але ми зробили той ривок, який дає подих подальшим наступальним діям. Таку думку висловив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він назвав однією з головних причин таких результатів контрнаступу добре підготовлену оборону РФ.