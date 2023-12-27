Чи провалився контрнаступ ЗСУ? Тарнавський назвав одну з головних проблем літа 2023 року

Найголовніше, що наш воїн не злякався

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році, можливо, не дав подолати Україні велику глибину. Але ми зробили той ривок, який дає подих подальшим наступальним діям.

Таку думку в інтерв’ю ВВС висловив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він назвав однією з головних причин таких результатів контрнаступу добре підготовлену оборону РФ.

"Я скажу, що ворог готувався. І повторюю, що це одна із найсильніших армій світу. Його оборона складалася не з одного, а з декількох рубежів. Противник звів ці оборонні рубежі не за один місяць, а впродовж того періоду, коли ми готувалися до наступальних дій. Тому що розвідка працює цілодобово.

Ворог використовує свої сильні сторони – це живу силу, ділянки мінування, підготовлені позиції, а також готовність без жалю кидати на смерть свій особовий склад. Перевага в авіації. Дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів. А також — неможливість використання нами в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало наші активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій", – сказав він.

При цьому зазначив генерал, найголовніше, що наш воїн не злякався, він робив те, що мав робити.

"Так, воно було повільніше, набагато повільніше, ніж ми бачили це в попередніх війнах, читали в книжках чи нам розказували. Сьогодні змінюється тактика, змінюється співвідношення сил і засобів, змінюються засоби впливу як на військо, яке наступає, так і на військо, яке обороняється.

Сьогодні активізувалася робота радіоелектронна – це і дрони-камікадзе, і спостереження. Це війна майбутнього. Ми всі вчимося на цих помилках, робимо висновки. При цьому я скажу, ми, можливо, не подолали ту глибину, але ми зробили той ривок, який дає подих на подальші наші наступальні дії", — каже Тарнавський.

При цьому Тарнавський зазначив, що про контрнаступ всі говорили і перед його початком, і під час нього, і зараз, але "Наша справа, воїнів, виконати відповідні завдання".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тарнавський прокоментував ситуацію навколо Авдіївки.