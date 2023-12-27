Провалилось ли контрнаступление ВСУ? Тарнавский назвал одну из главных проблем лета 2023

Самое главное — что наш воин не испугался

Контрнаступление ВСУ в 2023 году, возможно, не дало преодолеть Украине большую глубину. Но мы совершили тот рывок, который дает дыхание дальнейшим наступательным действиям.

Такое мнение в интервью BBC высказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он назвал одной из главных причин таких результатов контрнаступления хорошо подготовленную оборону РФ.

"Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла не из одного, а из нескольких рубежей. Противник построил эти оборонительные рубежи не за один месяц, а в течение того периода, когда мы готовились к наступательным действиям. Потому что разведка работает круглосуточно.

Враг использует свои сильные стороны – это живую силу, участки минирования, подготовленные позиции, а также готовность без сожаления бросать насмерть свой личный состав. Преимущество в авиации. Очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. А также – невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что усложняло наши активные продвижения, а также повлияло на скорость наступательных действий", — сказал он.

При это отметил генерал, самое главное — что наш воин не испугался, он делал то, что должен был делать.

"Да, оно было медленнее, гораздо медленнее, чем мы видели это в предыдущих войнах, читали в книгах или нам рассказывали. Сегодня меняется тактика, меняется соотношение сил и средств, изменяются средства влияния как на наступающее войско, так и на обороняющееся войско.

Сегодня активизировалась радиоэлектронная работа – это и дроны-камикадзе, и наблюдение. Это война грядущего. Мы все учимся на этих ошибках, делаем выводы. При этом я скажу, мы, возможно, не преодолели ту глубину, но мы совершили тот рывок, который дает дыхание дальнейшим нашим наступательным действиям", — говорит Тарнавский.

При этом Тарнавсикй отметил, что о контрнаступлении все гооврили и перед его началом, и во время него, и сейчас, но "Наше дело, воинов, выполнить соответствующие задачи".

Напомним, ранее мы писали о том, что Тарнавский прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки.