Россияне готовятся штурмовать еще одно направление на фронте: Сырский рассказал подробности

Основной ресурс оккупантов для давления — человеческий

Российские оккупационные войска продолжают давить на восточной линии фронта. Также враг планирует возобновить наступление на тех направлениях, где было условное затишье.

Речь идет о Северском направлении — севере Украины. Об этом пишет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирует штурмовые роты", — говорится в сообщении.

Северское направление на карте Deep State

Он отмечает, что россияне продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако украинские воины крепко держат оборонительные рубежи и наносят россиянам значительные потери.

Купянское направление. Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска. Благодаря действиям наших защитников Россия несет значительные потери на поле боя. Несмотря на это, армия РФ пытается нарастить усилия, прежде всего, путем человеческого ресурса.

Купянское направление на карте Deep State

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

Лиманское направление на карте Deep State

"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", — добавляет Сырский.

Бахмутское направление. В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец – Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на Времен Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

Бахмутское направление на карте Deep State

"Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины во всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя своей целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", — резюмирует.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные попытки россиян продвигаться у Купянска, успехов у них там нет. В чем непосредственно убедилось военное руководство Украины. Позиции украинских военных в этом направлении посетили главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.