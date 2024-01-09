"Врагу не понравится": Умеров заинтриговал заявлением после поездки с Залужным под Купянск

Командиры ВСУ на местах доложили об обстановке

Несмотря на многочисленные попытки россиян продвигаться возле Купянска, успехов у них там нет. В чем непосредственно убедилось военное руководство Украины.

Как говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook, позиции украинских военных на этом направлении посетили главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Отмечается, что в районе Купянска они встретились с командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александром Сырским, который ознакомил их с текущим положением дел, а также сообщил, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится", — сообщил во время поездки Умеров.

Залужный, Сырский, Умеров и Шаптала

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу" о том, что в настоящее время нет никаких признаков того, что россияне готовятся к повторной попытке захватить Харьковскую область. Во всяком случае в тех областях, из которых может проводиться новое наступление, нет достаточного количества войск.