"Ворогу не сподобається": Умєров заінтригував заявою після поїздки із Залужним під Куп’янськ

Командири ЗСУ на місцях доповіли про обстановку

Попри численні спроби росіян просуватися біля Куп’янська, успіхів у них там немає. У чому безпосередньо переконалося військове керівництво України.

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони у Facebook, позиції українських військових на цьому напрямі відвідали головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Зазначається, що в районі Куп’янська вони зустрілися з командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександром Сирським, який ознайомив їх із поточним станом справ, а також повідомив, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямі немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом — ворогові не сподобається", — повідомив під час поїздки Умєров.

Залужний, Сирський, Умєров та Шаптала

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу" про те, що наразі немає жодних ознак того, що росіяни готуються до повторної спроби захопити Харківську область. Принаймні у тих областях, у тому числі може проводитися новий наступ, немає достатньої кількості військ.