До каких пор россияне могут наступать на фронте: названы крайние сроки

Постоянные потери живой силы, техники и проблем со снабжением не могут не дать негативных последствий для врага

Российские оккупанты смогут продолжать активное наступление еще в течение нескольких месяцев. После этого ситуация перейдет в руки Украины.

Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, та самая крайняя точка будет в конце марта текущего года.

"Мое видение, что март – конец марта – это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", — подчеркнул экс-работник СБУ.

Ступак подчеркнул, что сейчас серьезных проблем с логистикой у россиян нет, но в Херсонской области за последние пару месяцев украинские силы регулярно уничтожают вражеское обеспечение продуктами, лекарствами, боекомплектами.

Больше всего вред наносят дроны. Поэтому экс-сотрудник СБУ считает, что постоянные потери живой силы, техники и проблем со снабжением не могут не дать негативных последствий.

Также Ступак предполагает, что после президентских выборов в России Владимир Путин может объявить мобилизацию, так как больше у него не будет нужды получать дополнительную приверженность своих граждан.

"Скорее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли она частичная или полная. С момента объявления мобилизации до отправки подготовленного военного проходит 3 – 4 месяца. Так что, если в апреле объявят мобилизацию, то ориентировочно июль – август можно увидеть их войска", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что майор запаса Алексей Гетьман не исключает, что Россия может снова пойти в наступление на севере Украины. Предварительно, привлечено может быть около 19 тысяч военных.