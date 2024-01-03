Наступление на Киев Россия может осуществить через одну-три недели — об этом заявил ...

Фарс или подготовка? РФ активно накапливает войска у северной границы Украины

Российские войска продолжают свое наступление на Донбассе, где идут ожесточенные бои. Но оккупанты сосредоточены не только на востоке Украины, они не оставляют надежды захватить Киев.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман предполагает, что Россия может снова пойти в наступление на севере Украины. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Гетман отметил, что по предварительной оценке около 19 тысяч военных России сейчас на северной границе и их можно привлечь к наступательным действиям. Хотя вряд ли это будут мощные атаки.

Алексей Гетьман о том, что Россия может снова пойти в наступление на севере Украины

Он рассказал, что вместе с военными, разведкой и руководителем военно-гражданской администрации Черниговщины Дмитрием Брижинским, они анализируют передвижение врага и делают прогнозы. Так, по последним наблюдениям есть возможность, что оккупанты соберут до 100 тысяч войск за одну-три недели, и это максимум. Но есть и сценарий сверхбыстрой концентрации военных на северной границе за 7 дней.

"Пока говорить о том, что там уже есть группировка, которая может совершать атакующие действия, рано. Но надо понимать, что они могут очень быстро нарастить то количество войск, которым можно совершать атакующие действия", — сказал в интервью Алексей Гетьман.

Возможно, эти действия являются отвлекающим маневром и очередное взятие Киева лишь фарс. Но Украина, по словам Гетьмана, не перекидывает на северное направление дополнительных сил, поэтому это не похоже на отвлечение. По его словам, это подготовка противника.

Алексей Гетьман отметил, что два года назад для взятия Киева оккупанты накапливали силы в течение полугода, а то и больше. А сейчас ситуация изменилась, и сценарий наступления с севера может развернуться через одну-две недели.

Напоминаем, ранее "Телеграф" писал, что украинское контрнаступление в 2023 году не провалилось, оно значительно успешнее, чем некоторым кажется.