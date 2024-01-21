Российские потери на фронте значительно выросли: разведка Британии объяснила, что происходит

Лишь за неделю россияне потеряли 6 тысяч солдат и более 700 единиц техники

Российские оккупанты из-за усиления морозов нарастили количество атак на фронте, что привело к увеличению их потерь.

Как проинформировала разведка Великобритании в соцсети X, очевидно то, что россияне воспользовались тем, что грунт из-за холодов стал более твердым, а потому более пригодным для прохождения боевой техники.

Отмечается, что за последние пять дней, согласно данным Генштаба ВСУ, россияне на 27% нарастили количество обстрелов в сравнении с предыдущей неделей.

Однако их штурмовые действия также сказались и на общих потерях. Так указано, что за период 14-18 января потери россиян в технике выросли на 88%, в танках на 95%, а в живой силе на 15%.

"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности на всем фронте в течение последних двух недель. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, позволяющий бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", — отмечает британская разведка.

Стоит отметить, что заместитель министра обороны Александр Павлюк в своем telegram-канале сообщил, что с 14 по 21 января украинские военные ликвидировали более 6 тысяч российских солдат, а также 731 единицу боевой техники, среди которых более сотни танков.

Как сообщалось ранее, на Купянском направлении украинские военные были вынуждены отойти из населенного пункта Крахмальное. В ВСУ же говорят, что это временное явление.