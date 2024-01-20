Россияне особенно давят на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)

Ситуация под Авдеевкой критическая

Идет 696-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 19 января на фронтах произошло 103 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Купянском направлении наши защитники отразили 12 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Лиманском направлении отражено 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области. Еще 15 атак наши воины отбили в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

Ситуация на Лиманском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника. Это произошло вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, а наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки они отбили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 12 атак.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Шахтерском направлении наши защитники отразили одну атаку. Бой состоялся южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки. Россияне атаковали западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Ситуация на Херсонском направлении на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", на Западе не исключают, что на лето Россия может планировать новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом. Целью Кремля по-прежнему будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.