Война — день 696: резонансные прогнозы западных СМИ и критическая ситуация в Авдеевке

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 20 января 2024 года. Ситуация на фронте оставляет желать лучшего, — российские военные скапливают силы на Луганском направлении и прорываются в Авдеевку. Тем временем авторитетные западные СМИ, такие как Financial Times и CNN, прогнозируют, что в 2024 году на фронте особых подвижек со стороны Украины не будет, и новое контрнаступление можно ожидать только к 2025 году.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины вражеские дроны, они двигаются группами с юга на север. Тревога объявлена в Черкасской и Кировоградской областях.

Вот как выглядит ситуация в восточной части Авдеевки на начало дня:

Авдеевка на карте боевых действий от DeepState 20.01.2024

Что было в Украине 16 января — читайте по ссылке: Война — день 692: оккупанты увеличивают количество атак на востоке и на юге

Информацию за 17 января смотрите по ссылке: Война — день 693: обстрел Одессы и Харькова, оккупанты атакуют под Лиманом

О том, что происходило 19 января, читайте в материале: Война — день 695: Украина страдает от нехватки боеприпасов, но впечатляет дронами