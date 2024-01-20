Війна — день 696: резонансні прогнози західних ЗМІ та критична ситуація в Авдіївці
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі субота, 20 січня 2024 року. Ситуація на фронті залишає бажати кращого, — російські військові накопичують сили на Луганському напрямку і прориваються до Авдіївки. Тим часом авторитетні західні ЗМІ, такі як Financial Times та CNN, прогнозують, що у 2024 році на фронті особливих зрушень з боку України не буде, і нового контрнаступу можна очікувати лише у 2025 році.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Група безпілотників терористів рухається у напрямку Житомира, повідомили Повітряні сили.
00:00 У повітряному просторі України ворожі дрони, вони рухаються групами з півдня на північ. Тривогу оголошено у Черкаській та Кіровоградській областях.
Ось як виглядає ситуація у східній частині Авдіївки на початок доби:
Що було в Україні 16 січня — читайте за посиланням: Війна — день 692: окупанти збільшують кількість атак на сході та півдні
Інформацію за 17 січня дивіться за посиланням: Війна — день 693: обстріл Одеси та Харкова, окупанти атакують під Лиманом
Про те, що відбувалося 19 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 695: Україна страждає від нестачі боєприпасів, але вражає дронами