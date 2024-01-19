FT: Україна переходить до нової стратегії на фронті, РФ може піти у великий наступ

Країна готується до тривалого військового протистояння з Росією

У 2024 року українське військове командування перейде до стратегії "активної оборони". Таке рішення, нібито, ухвалене на тлі невдалого контрнаступу влітку та восени минулого року.

Про це пише британська газета Financial Times. Автор статті посилається на неназваного західного чиновника.

У статті йдеться про те, що Україна вже не сподівається на швидку перемогу. Наразі країна готується до тривалого військового протистояння з Росією.

За інформацією FT, упродовж року українські війська мають намір утримувати лінію фронту. Паралельно ЗСУ "намацуватимуть слабкі місця" в обороні ворога і завдаватимуть ударів по військових об’єктах Росії. Крим не стане винятком. На Заході вважають, що така стратегія дозволить Києву "наростити сили" та підготуватися до 2025 року. За рік ЗСУ підуть у контрнаступ. Тоді вони мають більше шансів.

При цьому західні чиновники визнають, що успіх будь-якого майбутнього українського контрнаступу залежатиме від готовності союзників України надавати їй військову допомогу.

FT також зазначає, що навіть у разі схвалення Конгресом США нового пакету допомоги Україні малоймовірно, що країна зможе досягти вирішальної військової та технологічної переваги на полі бою.

Захід не очікує, що у 2024 році одна зі сторін зможе здійснити "операційний прорив", пише видання. При цьому розвідка США переконана, що тупікова ситуація на лінії фронту може зіграти на користь РФ. Адже без значних перемог на полі бою підтримка України з боку західних урядів може послабшати.

Користуючись цим, Росія може планувати на літо новий великомасштабний наступ на всій лінії фронту і, можливо, під Києвом. Метою Кремля, як і раніше, буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в НАТО закликали населення Заходу готуватися до війни з РФ.