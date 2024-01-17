"Скинемо Росію": Кулеба відповів, що треба зробити, аби перемогти РФ в небі

Той, хто контролює небо, визначатиме: коли і як закінчиться війна

Пріоритет України на 2024 рік буде позбавлення Росії контролю над небом. Але для цього треба отримати зброю і літаки

Про це сьогодні, 17 січня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Він це сказав за участі президентів Польщі Анджея Дуди та Угорщини Катлін Новак.

"У 2022 році ми звільнили більшу частину нашої території — 50%, яку раніше окупувала Росія. У 2023 році ми відтіснили Чорноморський флот Російської Федерації з наших територіальних вод. Це дало нам змогу відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме: коли і як закінчиться війна", — заявив Кулеба.

Водночас, глава МЗС відзначив, що передача Україні винищувачів F-16 вже "на стадії реалізації".

Також міністр додав, що з метою перемоги України у війні в додачу до літаків треба надати далекобійні ракети, дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Він зазначив, що Україна значно наростила виробництво дронів. І якщо усе це надходитиме, то наша країна продовжить перемагати і звільняти території. За його словами, Україна воює з потужним ворогом, який не спить.

Раніше "Телеграф" розповідав, які літальні апарати хотіла б отримати Україна. Мова йде не тільки про винищувачі F-16, але й про ближню армійську авіацію.