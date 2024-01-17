"Сбросим Россию": Кулеба ответил, что нужно сделать, чтобы победить РФ в небе

Тот, кто контролирует небо, будет определять: когда и как закончится война

Приоритетом Украины на 2024 год будет лишение России контроля над небом. Но для этого нужно получить оружие и самолеты

Об этом сегодня, 17 января, заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Он сказал это при участии президентов Польши Анджея Дуды и Венгрии Катлин Новак.

"В 2022 году мы освободили большую часть нашей территории — 50%, которую ранее оккупировала Россия. В 2023 году мы оттеснили Черноморский флот Российской Федерации с наших территориальных вод. Это позволило нам восстановить "зерновой коридор", не зависящий от России. 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба, потому что тот, кто контролирует небо, будет определять: когда и как закончится война", — заявил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что передача Украине истребителей F-16 уже "на стадии реализации".

Также министр добавил, что в целях победы Украины в войне в придачу к самолетам нужно предоставить дальнобойные ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что Украина значительно нарастила производство дронов. И если все это будет поступать, то наша страна продолжит побеждать и освобождать территории. По его словам, Украина воюет с мощным врагом, который не спит.

Ранее Телеграф рассказывал, какие летательные аппараты хотела бы получить Украина. Речь идет не только об истребителях F-16, но и о ближней армейской авиации.